L’allenamento odierno a Milanello era in programma nel pomeriggio: squadra in campo alle 16.15 dopo aver partecipato a una seduta di video-analisi in vista della sesta giornata di Serie A. Di seguito il racconto della seduta riportato da acmilan.com:

TANTO PALLONE – Sul campo ribassato, per iniziare, spazio a degli esercizi a terra di stretching e di potenziamento muscolare, poi corsa con variazioni di ritmo prima di spostarsi sul rialzato, dove Rino Gattuso ha dato il via al lavoro col pallone. I rossoneri sono stati divisi in due gruppi per un’esercitazione sul possesso palla, seguita da una serie di partitelle a tema (1-2 tocchi in base ai dettami del mister). Infine partitella su campo ridotto a tocco libero. Dall’allenamento odierno sono emerse anche importanti novità sugli infortunati Cutrone, Calabria e Caldara.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE – Alla vigilia di Empoli-Milan la rifinitura è prevista alle 12.00 a Milanello e dopo pranzo, alle 14.30, si svolgerà la conferenza stampa. Sempre nel pomeriggio ci sarà la partenza verso la Toscana.

Rossoneri are put through their paces with two days to go to #EmpoliMilan

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

