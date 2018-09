MILAN NEWS – Il Milan è già arrivato in pullman al Mapei Stadium, dove tra poco avrà inizio la sfida contro il Sassuolo. Nel pre-partita, ai microfoni di Milan TV, ha rilasciato un’intervista Davide Calabria.

Il difensore rossonero oggi non è stato inserito nell’11 titolare, probabilmente per farlo rifiatare viste le tante partite consecutive. Lo stesso Gattuso tempo fa ha più volte ribadito della difficoltà di Calabria nel sostenere fisicamente 3 partite settimanali. Il terzino ha così parlato della sfida che attende la sua squadra stasera: “Ci aspettiamo una gara complicata, loro stanno facendo ottimi risultati. Ma noi veniamo da tre pareggi e puntiamo a vincere e dobbiamo farlo”.

Ancora sul Sassuolo e in generale sulla pericolosità dell’avversario che questa sera giocherà in casa: “I movimenti sono simili a quelli contro l’Empoli, entrambe giocano bene dal basso ma dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo quello che dobbiamo fare e ce la metteremo tutto. Cosa temere nel Sassuolo? Tutto, perché sono una buona squadra. Ma sono loro che devono temere noi perché noi siamo il Milan, dobbiamo venire qui per portare a casa i tre punti”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

