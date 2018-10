MILAN NEWS – Dopo la conferenza stampa odierna, il centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura è stato interpellato a Milanello anche dall’emittente Sky Sport.

Il jolly nativo delle Marche ha anticipato i temi della sfida all’Olympiacos di domani, parlando principalmente del momento positivo suo e del Milan in generale: “Mi sto esprimento al massimo anche grazie all’aiuto del mister, sto bene e credo che questa condizione sia la medesima della squadra. Ma voglio continuare a lavorare e migliorare insieme al Milan in generale, dobbiamo crescere e cercare di raggiungere traguardi importanti. Stiamo facendo un tipo di calcio divertente perché la squadra è più completa e tecnica”.

Bonaventura ci tiene molto al risultato di domani, visto che rappresenta la prima apparizione a San Siro del Milan in Europa League in stagione: “Vincere domani è molto importante, ci teniamo perché con i tre punti faremmo un passo in avanti decisivo per la qualificazione. Sarebbe molto bello anche per i tifosi, abbiamo voglia di fare una bella figura nei loro confronti”.

Infine anche Jack è stato interpellato sulle voci che vedono un giocatore come Zlatan Ibrahimovic possibile rinforzo del nuovo Milan: “Avere dei grandi campioni in squadra non può che fare del bene, ben vengano i grandi giocatori anche in futuro a darci una mano. Ma anche dirigenti come Leonardo e Maldini, che sono ex bandiere storiche, rappresentano elementi significativi per un club che vuole ambire a grandi traguardi”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

