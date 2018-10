NEWS MILAN – Finalmente derby. Si gioca Inter–Milan, in uno stadio San Siro da record. 80mila spettatori sono presenti al Giuseppe Meazza per assistere al match più atteso dell’anno.

Tre punti pesantissimi in palio. Non solo perché è la stracittadina, ma anche per questioni di classifica. I rossoneri sono a caccia di continuità dopo le vittorie contro Sassuolo e Chievo Verona: in settimana non sono mancati problemi fisici, ma per fortuna nulla di grave. In campo c’è la formazione migliore.

Serie A, Inter-Milan: cronaca primo tempo

1′ – Match iniziato

4′ – Ottima iniziativa di Calabria che taglia il campo e apre la difesa nerazzurra. Ci prova Suso dalla lunga distanza, palla fuori di poco.

9′ – Anche Calhanoglu prova il tiro dalla media distanza, al volo. Palla fuori di poco ma Handanovic era in controllo.

12′ – Gol annullato all’Inter per fuorigioco di Icardi.

17′ – Buona azione costruita dal Milan: Suso trova Kessié in area di rigore, che perde tempo nel controllo e nel tiro è disturbato dal recupero del difensore. Palla alta.

18′ – Brutto intervento di Biglia su Nainggolan, l’arbitro valuta insieme al VAR se ammonire oppure espellere l’argentino.

20′ – Dai replay è evidente che è Nainggolan a fare fallo su Biglia. Ma l’arbitro ammonisce l’argentino. Che però ha un problema al ginocchio.

21′ – Biglia per il momento resta in campo, intanto si prepara Bakayoko.

28′ – Nainggolan non ce la fa, al suo posto entrerà Borja Valero.

30′ – Biglia eroico, resta in campo.

34′ – Clamorosa occasione per l’Inter: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva a De Vrij che tenta di girare in porta. Incrocio dei pali!

38′ – Pericoloso cross di Vrsaljko, Icardi sfiora soltanto il pallone.

42′ – Gol annullato anche al Milan: fuorigioco di Musacchio!

45’+4′ – Ci prova Suso con il destro, palla larghissima.

45’+4′ – Finisce qui il primo tempo. 0-0 a San Siro.

Serie A, Inter-Milan: cronaca secondo tempo

46′ – Inizia la ripresa!

51′ – Il copione è lo stesso: l’Inter prova a fare la gara, il Milan aspetta e riparte.

58′ – Cross di Perisic, Politano impatta male col destro. Palla fuori di molto.

62′ – L’Inter spinge con insistenza, il Milan si difende con ordine.

70′ – Spalletti richiama in panchina Perisic, dentro Keita Balde.

73′ – Prima sostituzione per Gattuso: fuori Calhanoglu, entra Cutrone.

80′ – Rodriguez pesca Suso tutto solo in area, gira male col sinistro lo spagnolo. Occasione sprecata.

82′ – Spalletti mette in campo Candreva, esce Politano.

84′ – Altra sostituzione per Gattuso: Kessie lascia il campo in favore di Bakayoko.

92′ – GOL DELL’INTER. Uscita a vuoto di Donnarumma, la palla scavalca anche Romagnoli e Icardi insacca.

94′ – Finisce qui. L’Inter vince.

