NEWS MILAN – E’ iniziato novembre, un mese che per la squadra di Gennaro Gattuso sarà molto importante. Ci sono partite di campionato e di Europa League importanti per il prosieguo della stagione.

Il primo match è quello di domenica sera alle 20:30 allo Stadio Friuli-Dacia Arena, ovvero Udinese-Milan. Una sfida valida per l’11ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalle due vittorie consecutive contro Sampdoria e Genoa sono chiamati a fare tris per confermare il quarto posto in classifica.

I ragazzi di Gattuso saranno poi impegnati nell’insidiosa trasferta in Spagna contro il Betis Siviglia (ore 21). Giovedì 4 novembre sarà un match difficile, però il Milan dovrà cercare di vincere per riportarsi in testa al girone dopo la sconfitta subita a San Siro contro la formazione di Quique Setién.

Successivamente arriverà la Juventus a Milano per il big match della 12ª giornata di campionato. Alle ore 20:30 di domenica 11 novembre uno dei classici della Serie A. Poi ci sarà la sosta e la squadra di Gattuso al rientro giocherà a Roma contro la Lazio. La sfida dell’Olimpico è prevista per domenica 25 novembre alle 18. Uno scontro diretto in chiave qualificazione Champions. L’ultima partita di novembre per il Milan si giocherà giovedì 29 a San Siro contro il Dudelange. Alle 18:55 la gara valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Europa League. Match assolutamente da vincere.

CALENDARIO DI NOVEMBRE

Udinese-Milan: domenica 4 novembre, ore 20:30 – Campionato Serie A

Betis Siviglia-Milan: giovedì 8 novembre, ore 21 – Europa League

Milan-Juventus: domenica 11 novembre, ore 20:30 – Campionato Serie A

Lazio-Milan: domenica 25 novembre, ore 18 – Campionato Serie A

Milan-Dudelange: giovedì 29 novembre, ore 18:55 – Europa League

October ended nicely but it’s not time to ease up: here’s our november schedule 👉🏼 https://t.co/iA399plIoW

Ottobre si è concluso nel migliore dei modi, ma è già il passato: guarda i nostri impegni di novembre 👉🏼 https://t.co/nPeVjsCP2O pic.twitter.com/TUrJ14wNhD — AC Milan (@acmilan) 1 novembre 2018

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it