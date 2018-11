Patrick Cutrone non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Alvaro Morata. Più volte ha indicato l’attaccante spagnolo come proprio idolo e fonte di ispirazione.

C’era stata anche la possibilità di vedere l’attuale centravanti del Chelsea al Milan. Poi, come sappiamo, le trattative non hanno avuto esito positivo. Il giovane bomber rossonero in una recente intervista a DAZN ha ribadito la propria stima a Morata, il quale ha mandato un video-messaggio proprio al collega: «Ciao Cutro, come stai? Volevo solo dirti che ogni gol che fai io esulto. Sono molto contento di come stai crescendo. Sono sicuro che diventerai uno degli attaccanti più forti del mondo. Ti mando un grande abbraccio, sono grato delle parole che mi hai detto».

Matteo Bellan

