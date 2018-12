MILAN NEWS – O per un nuovo sorpasso o per l’allungo. Domani sera, per il match conclusivo della 14a giornata di Serie A, il Milan scenderà in campo contro il Torino consapevole già del risultato di Lazio-Sampdoria in ottica 4° posto.

La notizia madre riguarda l’attacco, ossia il ritorno di Gonzalo Higuain. Perché dopo aver saltato i match con Lazio e Parma per la doppia squalifica, il Pipita ritorna in campo in Serie A malgrado qualche dolore alla schiena. Gennaro Gattuso torna così al 4-4-2, con Patrick Cutrone al suo fianco e i soliti volti noti in mediana: Suso e Hakan Calhanoglu sulle corsie esterne, Frank Kessié e Tiémoué Bakayoko al centro. In difesa sarà confermato Ignazio Abate difensore centrale accanto al superstite Cristian Zapata,con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni e Gianluigi Donnarumma tra i pali.

Per restare aggiornato sulle ultime news Milan, CLICCA QUI!

Classico 3-5-2 per Walter Mazzarri, che ritorna a San Siro e conferma la presenza in panchina dopo il recente malessere fortunatamente superato. In difesa sarà Nicolas Nkoulou a guidare i suoi, in mediana il tecnico si affiderà invece all’immancabile Soualiho Meité sostenuto da Tomas Rincon con tandem offensivo composto da Iago Falque ed Andrea Belotti.

Milan-Torino, probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djdji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it