MILAN NEWS – Tensione altissima nella Capitale, sia sponda Roma che quella Lazio. Così dopo aver fornito un assist al Milan in chiave Champions League, ora Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi sono entrambi nell’occhio del ciclone.

Una doppia beffa clamorosa ieri sera per entrambe le formazioni, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da una parte i giallorossi sono stati agguantati in extremis da un Cagliari addirittura in 9, dall’altra i biancocelesti anche hanno subito allo scadere dopo una rimonta completata appena pochi secondi prima. Così mentre la squadra di Claudio Lotito è in ritiro, dall’altra parte c’è stato un vertice per capire se confermare o meno il tecnico abruzzese. E secondo quanto riferisce SkySport, alla fine la società ha deciso di rinnovare la fiducia al proprio allenatore.

Una conferma però che dipenderà chiaramente dai prossimi risultato. Fosse infatti dipeso unicamente da James Pallotta – assicura SportMediaset – ci sarebbe già stato il ribaltone in panchina. Invece il Ds Monchi è riuscito ad arginare la furia per il 2-2 in Sardegna e per un 4° posto che rischia di allontanarsi di 7 lunghezze. Tuttavia, sullo sfondo restano Vincenzo Montella e Paulo Sousa: sono loro i principali candidati in caso di terremoto inevitabile.

