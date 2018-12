NEWS MILAN – Poco più di un’ora al fischio d’inizio di Milan–Torino, gara valida per la 15° giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a vincere dopo i risultati favorevoli delle altre, ma non sarà facile.

Gennaro Gattuso ha scelto di affidarsi al 4-4-2 con il rientro di Gonzalo Higuaìn. Il Pipita, regolarmente in campo dal primo minuto, giocherà al fianco di Patrick Cutrone. Per il resto, nessuna sorpresa: Suso e Hakan Calhanoglu sugli esterni, Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko centrali di centrocampo. In difesa Ignazio Abate confermato al centro al fianco dell’unico altro difensore a disposizione, Cristian Zapata. Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sulle fasce. Ovviamente Gianluigi Donnarumma in porta.

Solito 3-5-2 per Walter Mazzarri. Il tecnico toscano punta sulla verve di Iago Falque, uomo più pericoloso dei suoi insieme ad Andrea Belotti. Come nel caso dei rossoneri, anche qui la formazione è quella annunciata alla vigilia. La novità è Aina sulla fascia destra al posto di Lorenzo De Silvestri, che va in panchina. A sinistra c’è Christian Ansaldi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-TORINO:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuaìn, Cutrone.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

