NEWS MILAN – Manca poco al fischio d’inizio di Milan–Torino. I rossoneri cercano una vittoria fondamentale per questioni di classifica: con i tre punti, il Diavolo allungherebbe su Lazio e Roma e si avvicinerebbe all’Inter.

Gennaro Gattuso però chiede massima concentrazione ai suoi. Sa bene che c’è il forte rischio che ci sia frenesia fra i suoi, soprattutto nei calciatori più rappresentativi come Gonzalo Higuaìn, rientrato dalla squalifica dopo l’espulsione contro la Juventus. Intanto Milan TV ha intervistato Diego Laxalt nel pre-gara. L’uruguagio ha infatti spiegato che non si guarda in casa altrui: “Pensiamo soltanto a noi stessi, guardare gli altri risultati ci può far perdere di vista il nostro obiettivo, che è vincere per dare continuità. Dobbiamo fare il massimo per vincere“.

Di fronte c’è il Torino, una squadra molto difficile da affrontare perché dotata di fisicità e tecnica. Attraversa un buon periodo di forma (è nei pressi della zona Europa League) e fuori casa mette in difficoltà chiunque. Parola a Laxalt: “Hanno una bella squadra, sono giocatori d’esperienza e di qualità. Sarà una partita difficile, dovremo fare il massimo per vincere”.

Redazione MilanLive.it

