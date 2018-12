NEWS MILAN – I risultati della giornata sono tutti favorevoli al Milan. Con tre punti contro il Torino, i rossoneri consoliderebbero il quarto posto e si avvicinerebbero alla terza in classifica, l’Inter.

Se prima la vittoria era importante, adesso è l’unica cosa che conta. Gennaro Gattuso lo sa, però chiederà calma ai suoi uomini. In particolare a Gonzalo Higuaìn, di rientro dopo la squalifica. L’argentino guida l’attacco milanista in compagnia di Patrick Cutrone nel 4-4-2 scelto da mister Rino. Confermato Ignazio Abate al centro. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuaìn, Cutrone.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Serie A, Milan-Torino: cronaca primo tempo

1′ – Si comincia!

5′ – Miracolo di Donnarumma sul colpo di testa di Iago Falque!

8′ – Ammonito Abate per fallo su Belotti. Non una buona notizia per un difensore.

17′ – Torino ancora vicinissimo al gol. Rincon vola sulla fascia sinistra e la mette al centro, Belotti impatta il pallone che finisce di poco alto sopra la traversa.

33′ – Occasione d’oro per il Milan. Sponda di Cutrone per Higuaìn che cerca il tiro piuttosto che passarla a Suso solo. Palla fuori.

38′ – Clamoroso errore di Suso, che calcia malissimo col destro dopo un buon contropiede guidato da Higuain. Male lo spagnolo in questi primi 45 minuti

45′ – Si chiude il primo tempo a San Siro. Risultato sullo 0-0.

Serie A, Milan-Torino: cronaca secondo tempo

46′ – Secondo tempo iniziato!

57′ – Ancora il Torino a tenere il pallino del gioco e ad essere pericoloso sotto porta. Male il Milan.

61′ – Buon momento per il Milan. Calhanoglu tenta la conclusione col mancino dopo una bella azione sull’asse Higuain-Bakayoko.

