NEWS MILAN – Stasera si gioca il match Milan-Torino, valido per la 15ª giornata del campionato Serie A 2018/2019. Il primo tempo è terminato col risultato di 0-0.

Per la squadra di Gennaro Gattuso oggi era importante vincere. I risultati di Inter, Roma e Lazio consentivano al Diavolo di poter rafforzare il quarto posto e di avvicinarsi al terzo. Di fronte una formazione ostica come quella di Walter Mazzarri, venuta a Milano per cercare di fare punti.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Serie A, Milan-Torino: tabellino e pagelle

Voti dei primi 45 minuti

MILAN: G. Donnarumma 8, Calabria 6, Abate 6, Zapata 6, Rodriguez 6, Suso 4.5, Kessié 5.5, Bakayoko 6, Calhanoglu 5, Higuain 5, Cutrone 6. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Tsadjout, Castillejo, Torrasi. All.: Gattuso 6

TORINO: Sirigu 6, Izzo 6, Nkoulou 6, Djidji 6, Aina 6, Rincon 6.5, Baselli 5.5, Meitè 6.5, Ansaldi 6, Iago Falque 6, Belotti 6. A disp.: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza, Damascan. All.: Mazzarri 6

MILAN-TORINO: PAGELLE ROSSONERE

Donnarumma –

Calabria –

Abate –

Zapata –

Rodriguez –

Suso –

Kessié –

Bakayoko –

Calhanoglu –

Cutrone –

Higuain –

Gattuso –

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it