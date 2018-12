MILAN NEWS – Domani ultima partita del girone F d’Europa League: al Karaiskakis Stadium sfida Olympiacos-Milan, in palio un posto per i sedicesimi di finale della competizione europea.

(Per la conferenza stampa di Gattuso e Calabria, CLICCA QUI!)

I precedenti tra le due squadre sono di due vittorie per i rossoneri e un pareggio: 8 a 4 il bilancio dei gol, che pende dalla parte del Milan. Domani l’arbitro della sfida sarà il francese Benoit Bastien: a coadiuvarlo saranno gli assistenti Hicham Zakrani e Frédéric Haquette. Il quarto uomo sarà Philippe Jeanne. In Europa League non è ancora previsto l’uso del VAR, dunque anche nella sfida di domani saranno presenti gli addizionali dietro le due porte, i quali saranno Benoît Millot e Jérôme Miguelgorry.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

