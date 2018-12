MILAN NEWS – Quella di domani sera ad Atene sarà una sfida delicata e allo stesso tempo determinante per il destino europeo del Milan, che non può perdere il treno qualificazione.

I rossoneri si presenteranno in casa dell’Olympiacos per cercare il punto che basta a trovare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, obiettivo minimo di questa fase della stagione. La squadra di Gennaro Gattuso vuole fare compagnia a Lazio, Inter e Napoli, tutte squadre già sicure dell’accesso al turno successivo della competizione.

Un solo precedente ufficiali si può scovare nella storia del match Olympiacos-Milan in quel di Atene; la sfida in questione risale addirittura al 13 settembre 1959, nella competizione che all’epoca era ancora denominata Coppa dei Campioni. Il Milan trascinato da José Altafini impose un pareggio per 2-2 alla formazione greca, poi sconfitta ed eliminata nel match di ritorno a San Siro vinto per 3-1 dagli uomini di mister Viani.

Gli altri precedenti si riducono al successo in rimonta del Milan nel match d’andata: un 3-1 firmato dalla doppietta di Cutrone e dal gol di Higuain. Ma spunta anche una recente amichevole tra le due squadre nell’estate 2014 decisamente da dimenticare per il Milan. L’allora squadra di Pippo Inzaghi perse clamorosamente 3-0 a Toronto (durante l’International Champions Cup) per via delle reti di Dominguez, Diamantakos e Mpouchalakis.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

