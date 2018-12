NEWS MILAN – Olympiacos–Milan si giocherà fra meno di un’ora. Le due società hanno reso note le formazioni ufficiali del match, decisivo per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.

Come previsto, non c’è Suso dal primo minuto. Lo spagnolo ha accusato un affaticamento nella rifinitura di ieri e Gennaro Gattuso non ha voluto rischiarlo. Va addirittura in tribuna. Al suo posto gioca Samu Castillejo. Per il resto, escluso Pepe Reina, è la stessa formazione vista domenica contro il Torino a San Siro. Confermato Ignazio Abate al centro della difesa nonostante il rientro di Mateo Musacchio, che ovviamente non è al meglio dopo più di un mese di stop.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI OLYMPIACOS-MILAN:

Olympiacos (4-2-3-1): Josè Sà: Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

A disposizione: Gianniotis, Bouchalakis, Natcho, Vrousai, Tsimikas, Roderick, Torosidis. Allenatore: Pedro Martins.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

A disposizione: G. Donnarumma, Mauri, Bertolacci, Musacchio, Simic, Halilovic, Laxalt. Allenatore: Gennaro Gattuso.

