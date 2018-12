MILAN NEWS – Frosinone-Milan visibile su DAZN oggi alle 12.30, ma non sarà l’ultimo appuntamento del 2018 sulla piattaforma web. Anche il match con la SPAL, l’altro match fondamentale per Gennaro Gattuso, sarà visibile in streaming. Ed è stato già stilato il calendario per l’anno nuovo in arrivo.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha infatti reso noti gli anticipi e posticipi del campionato fino alla 28a giornata con tanto di programmazione televisiva. Per il Diavolo tre match saranno visibili attraverso l’offerta di Perform Group, tra cui il big match contro il Napoli di Carlo Ancelotti del 26 gennaio e lo scontro Champions con l’Atalanta del 16 febbraio.

Girone ritorno Serie A 2018/19, il calendario dei match su Sky e DAZN

1^ giornata ritorno

19/01/2019 Sabato 15.00 Roma-Torino Sky

19/01/2019 Sabato 18.00 Udinese-Parma Sky

19/01/2019 Sabato 20.30 Inter-Sassuolo DAZN

20/01/2019 Domenica 12.30 Frosinone-Atalanta DAZN

20/01/2019 Domenica 15.00 Fiorentina-Sampdoria Sky

20/01/2019 Domenica 15.00 Spal-Bologna DAZN

20/01/2019 Domenica 18.00 Cagliari-Empoli Sky

20/01/2019 Domenica 20.30 Napoli-Lazio Sky

21/01/2019 Lunedì 19.00 Juventus-Chievo Sky

21/01/2019 Lunedì 21.00 Genoa-Milan Sky

26/01/2019 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari Sky

26/01/2019 Sabato 18.00 Sampdoria-Udinese Sky

26/01/2019 Sabato 20.30 Milan-Napoli DAZN

27/01/2019 Domenica 12.30 Chievo-Fiorentina DAZN

27/01/2019 Domenica 15.00 Atalanta-Roma Sky

27/01/2019 Domenica 15.00 Bologna-Frosinone Sky

27/01/2019 Domenica 15.00 Parma-SPAL DAZN

27/01/2019 Domenica 18.00 Torino-Inter Sky

27/01/2019 Domenica 20.30 Lazio-Juventus Sky

28/01/2019 Lunedì 20.30 Empoli-Genoa Sky

02/02/2019 Sabato 15.00 Empoli-Chievo Sky

02/02/2019 Sabato 18.00 Napoli-Sampdoria Sky

02/02/2019 Sabato 20.30 Juventus-Parma DAZN

03/02/2019 Domenica 12.30 Spal-Torino DAZN

03/02/2019 Domenica 15.00 Frosinone-Lazio Sky

03/02/2019 Domenica 15.00 Genoa-Sassuolo Sky

03/02/2019 Domenica 15.00 Udinese-Fiorentina DAZN

03/02/2019 Domenica 18.00 Inter-Bologna Sky

03/02/2019 Domenica 20.30 Roma-Milan Sky

03/02/2019 Lunedì 20.30 Cagliari-Atalanta Sky

07/02/2019 Giovedì 20.30 Lazio-Empoli Sky

08/02/2019 Venerdì 20.30 Chievo-Roma Sky

09/02/2019 Sabato 18.00 Fiorentina-Napoli Sky

09/02/2019 Sabato 20.30 Parma-Inter DAZN

10/02/2019 Domenica 12.30 Bologna-Genoa DAZN

10/02/2019 Domenica 15.00 Atalanta-Spal Sky

10/02/2019 Domenica 15.00 Torino-Udinese Sky

10/02/2019 Domenica 15.00 Sampdoria-Frosinone DAZN

10/02/2019 Domenica 18.00 Sassuolo-Juventus Sky

10/02/2019 Domenica 20.30 Milan-Cagliari Sky

15/02/2019 Venerdì 20.30 Juventus-Frosinone Sky

16/02/2019 Sabato 18.00 Cagliari-Parma Sky

16/02/2019 Sabato 20.30 Atalanta-Milan DAZN

17/02/2019 Domenica 12.30 Spal-Fiorentina DAZN

17/02/2019 Domenica 15.00 Empoli-Sassuolo DAZN

17/02/2019 Domenica 15.00 Genoa-Lazio Sky

17/02/2019 Domenica 15.00 Udinese-Chievo Sky

17/02/2019 Domenica 18.00 Inter-Sampdoria Sky

17/02/2019 Domenica 20.30 Napoli-Torino Sky

18/02/2019 Lunedì 20.30 Roma-Bologna Sky

23/02/2019 Sabato 15.00 Torino-Atalanta Sky

23/02/2019 Sabato 18.00 Bologna-Juventus Sky

23/02/2019 Sabato 20.30 Frosinone-Roma DAZN

24/02/2019 Domenica 12.30 Sampdoria-Cagliari DAZN

24/02/2019 Domenica 15.00 Chievo-Genoa Sky

24/02/2019 Domenica 15.00 Milan-Empoli Sky

24/02/2019 Domenica 15.00 Sassuolo-Spal DAZN

24/02/2019 Domenica 18.00 Parma-Napoli Sky

24/02/2019 Domenica 20.30 Fiorentina-Inter Sky

25/02/2019 Lunedì 20.30 Lazio-Udinese Sky*

*In caso di qualificazione delle Lazio alle semifinali di Coppa Italia, verrà rinviata a mercoledì 6 marzo o prima data utile successiva

7^ giornata ritorno

02/03/2019 Sabato 15.00 Empoli-Parma Sky

02/03/2019 Sabato 18.00 Milan-Sassuolo Sky

02/03/2019 Sabato 20.30 Lazio-Roma DAZN

03/03/2019 Domenica 12.30 Torino-Chievo DAZN

03/03/2019 Domenica 15.00 Genoa-Frosinone DAZN

03/03/2019 Domenica 15.00 Spal-Sampdoria Sky

03/03/2019 Domenica 15.00 Udinese-Bologna Sky

03/03/2019 Domenica 18.00 Cagliari-Inter Sky

03/03/2019 Domenica 20.30 Napoli-Juventus Sky

04/03/2019 Lunedì 20.30 Atalanta-Fiorentina Sky

08/03/2019 Venerdì 20.30 Juventus-Udinese Sky

09/03/2019 Sabato 18.00 Parma-Genoa Sky

09/03/2019 Sabato 20.30 Chievo-Milan DAZN

10/03/2019 Domenica 12.30 Bologna-Cagliari DAZN

10/03/2019 Domenica 15.00 Frosinone-Torino Sky

10/03/2019 Domenica 15.00 Inter-Spal Sky

10/03/2019 Domenica 15.00 Sampdoria-Atalanta DAZN

10/03/2019 Domenica 18.00 Sassuolo-Napoli Sky

10/03/2019 Domenica 20.30 Fiorentina-Lazio Sky

11/03/2019 Lunedì 20.30 Roma-Empoli Sky

15/03/2019 Venerdì 20.30 Cagliari-Fiorentina Sky

16/03/2019 Sabato 15.00 Sassuolo-Sampdoria Sky

16/03/2019 Sabato 18.00 Spal-Roma Sky

16/03/2019 Sabato 20.30 Torino-Bologna DAZN

17/03/2019 Domenica 12.30 Genoa-Juventus DAZN

17/03/2019 Domenica 15.00 Atalanta-Chievo Sky

17/03/2019 Domenica 15.00 Empoli-Frosinone DAZN

17/03/2019 Domenica 15.00 Napoli-Udinese Sky

17/03/2019 Domenica 18.00 Lazio-Parma Sky

17/03/2019 Domenica 20.30 Milan-Inter Sky

