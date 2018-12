CALCIOMERCATO MILAN – Non solo per l’attacco, il Milan accelera anche per il rinforzo a centrocampo in vista di gennaio. E a tal proposito, assicura Tuttosport oggi in edicola, nelle ultime ore si è fatto caldo l’asse col Genoa per un possibile doppio affare.

La priorità resta però Cesc Fabregas, proprio ieri spedito in tribuna da Maurizio Sarri per Crystal Palace-Chelsea. Il centrocampista spagnolo vuole giocare e non accetta più un ruolo da riserva, ma resta il problema dei 10 milioni di euro richiesti da Roman Abramovic per il suo cartellino. La fumata bianca, a oggi, potrebbe esserci solo in caso di risoluzione del contratto difficile da immaginare.

Calciomercato Milan, potrebbero arrivare due centrocampisti a gennaio

Ecco che il piano B per la mediana può arrivare dal Grifone, con tanto di trattativa avviata. Andrea Bertolacci da una parte, Miguel Veloso e non Sandro dall’altra: come rivela il quotidiano, è questo lo scenario che potrebbe prendere forma tra poche settimane. Ai margini con Gennaro Gattuso e in scadenza tra sei mesi, sarebbe una destinazione particolarmente gradita per il centrocampista romano che ritorno in Liguria per la terza volta.

Difficile, invece, che si possa intavolare una trattativa per Riccardo Montolivo nonostante la presenza del suo maestro Cesare Prandelli. Il regista classe ’85, anche lui in scadenza a giugno, non vede il campo da oltre sette mesi e difficilmente ci sarà qualcuno pronto a puntare su di lui a inizio anno. Resterà in rossonero anche José Mauri, il cui futuro verrà deciso definitivamente nella seconda parte di stagione. Tuttavia – svela il quotidiano – nelle discussioni che ci sono state tra il tecnico e la dirigenza è emersa la necessità di un altro centrocampista in entrata: se il mercato offrirà buone occasioni, potrebbero essere quindi due i rinforzi nel reparto.

Redazione MilanLive.it

