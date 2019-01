NEWS MILAN – Il Milan supera il primo grande ostacolo del 2019, anche grazie al prezioso contributo di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, in campo ieri a Marassi, si è infatti distinto come grande protagonista nel successo per 2-0 contro la Sampdoria.

Per restare aggiornato sulle ultime news Milan, CLICCA QUI!

Voto 8 in pagella per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’estremo difensore 36enne – sottolinea la rosea – del resto si distingue salvando almeno in cinque occasioni nitide. 7.5 invece per il Corriere dello Sport che lo definisce l’eroe della serata al pari del decisivo Patrick Cutrone. “Avremmo potuto vincere 3-0, abbiamo fatto molto bene ma Reina ha fatto la differenza parando di tutto”, è stato il commento del presidente Massimo Ferrero ieri sera in Liguria. Come aggiunge però il Corriere della Sera oggi in edicola, c’è una riflessione da fare soprattutto dopo quanto visto ieri in Coppa Italia. Ossia tenere uno come Reina così in panchina, dietro Gianluigi Donnarumma, è davvero un lusso ma forse anche uno spreco. Di certo lo sarà per Elliott Management Corporation, che senza l’impegno dell’Europa League, vede l’ex Napoli puntualmente comodo con un ingaggio però da 3.5 milioni di euro che pesa maledettamente sul bilancio rossonero.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it