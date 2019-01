NEWS MILAN – Manca pochissimo alla finale di Supercoppa. Juventus–Milan si gioca a Jeddah, in Arabia Saudita. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo la sfida del 2016, vinta dai rossoneri. I rossoneri non schierano Gonzalo Higuaìn. L’attaccante, a causa di qualche linea di febbre, va in panchina. Ma è impossibile non pensare anche a motivazioni di mercato… Al suo posto c’è Patrick Cutrone, reduce dalla doppietta contro la Sampdoria in Coppa Italia. Assente anche lo squalificato Suso, c’è Castillejo a destra e Calhanoglu a sinistra. Lucas Paquetà a centrocampo. LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN: Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri. Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Supercoppa 2019, Juventus-Milan: cronaca e risultato

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it