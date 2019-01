MILAN NEWS – La partenza di Gonzalo Higuain, sarà perché ormai annunciata da tempo, sembra non aver sconvolto più di tanto l’ambiente milanista.

I tifosi del Milan sono piuttosto delusi nei confronti del ‘Pipita’, arrivato come possibile salvatore della patria e campione capace di ribaltare le gerarchie calcistiche ma diventando in meno di 6 mesi una sorta di flop, con poche reti realizzate, tanti problemi fisici ed un’insofferenza caratteriale che lo ha portato a scegliere un’altra strada in direzione Londra.

Inoltre i numeri ed i dati fanno intendere come il Milan non abbia bisogno di questo Higuain, soprattutto quello visto di recente che è riuscito negli ultimi due mesi ad essere decisivo solo contro la Spal prima della sosta invernale. Senza l’argentino la squadra di Gattuso ha infatti giocato in stagione sei incontri, che hanno scaturito 3 vittorie (contro Sassuolo, Parma e Genoa) e 3 pareggi (con Betis, Empoli e Lazio). Il tutto condito da ben 11 gol fatti, dunque senza il proprio numero 9 il Milan ha trovato comunque una vena realizzativa di tutto rispetto.

Senza dimenticare che, come riporta anche Gazzetta.it, senza Higuain si è letteralmente scatenato Jesus Suso, che ha segnato 4 delle 6 reti stagionali proprio nelle gare in cui l’ex Juventus non era a disposizione. Un dato chiaro, che fa intendere come Higuain non lavorasse troppo per i compagni e che giocatori di qualità come Suso dovessero cercare di ‘limitarsi’ in zona-gol per cercare di accontentare il bomer argentino, ma senza troppo successo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

