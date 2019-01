CALCIOMERCATO MILAN – Krysztof Piatek e non solo. Chiusa definitivamente per il bomber polacco, il Milan ora è già pronto a un blitz per assicurarsi anche un esterno offensivo. In particolare, riferisce il Corriere della Sera, sulla lista di Leonardo ci sono Arnaut Groeneveld del Clube Brugge e Steven Bergwijn del PSV Eindhoven.

Intanto oggi il Diavolo abbraccerà il suo nuovo bomber. Il classe 1995, costato 35 milioni di euro più due di bonus, è già in città e svolgerà stamattina le visite mediche. Il grande esordio avverrà in Milan-Napoli, proprio contro la prima squadra che si era mossa per lui e con Enrico Preziosi che forte del grande exploit del giocatore rifiutò addirittura 60 milioni.

Calciomercato Milan, pronta l’accelerata per Groeneveld e Bergwijn

Ma gli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation non si fermano qui. L’obiettivo, adesso, è prendere anche un calciatore capace di mettere in condizioni il polacco di concludere a rete come ha fatto benissimo in Liguria. Un assist-man, questo il secondo obiettivo della società rossonera. Un giocatore rapido, di qualità e possibilmente capace di muoversi su entrambe le corsie esterne. Il problema di Gonzalo Higuaín del resto,tra le altre cose, è stato anche le mancanza di rifinitori che sfruttassero il suo istinto da killer. Tra un centrocampo roccioso ma poco forte tecnicamente e un Hakan Calhanoglu che ha deluso abbastanza, alla fine si è poi registrato anche il calo di Suso condizionato dai problemi fisici. Considerando che il numero 10 ora dà grandi segnali nel ruolo di mezzala, la società è intenzionata a riservare quella corsia mancina a un nuovo innesto e a Lucas Paquetá. Per Groeneveld e Bergwijn, entrambi 21enni, la dirigenza ora è pronta a chiudere. Entrambi dovrebbero essere considerati praticamente quasi alla pari, quindi l’arrivo di uno piuttosto che l’altro dipenderà dalla prima società pronta a chiudere.

Redazione MilanLive.it

