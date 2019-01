MILAN NEWS – Mentre il Milan si allena nel centro sportivo di Milanello per preparare la doppia sfida al Napoli, anche gli azzurri iniziano a fare sul serio in allenamento.

Le ultime news lanciate dal quotidiano Il Mattino appaiono molto ottimiste per la squadra di Carlo Ancelotti, che tornerà per la prima volta a San Siro da avversario del ‘suo’ Milan. I partenopei infatti, dopo la vittoria interna sulla Lazio di domenica scorsa, recuperano diversi calciatori che potrebbero essere titolari già per il match di sabato alle 20,30.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle Milan news, CLICCA QUI <<

Pare infatti che il Napoli, oltre ai ritorni di Koulibaly e Insigne dalle rispettive squalifiche, potrà contare anche sul proprio capitano Marek Hamsik. Le news che arrivano da Castel Volturno riguardo il centrocampista slovacco sono ottimiste: il calciatore classe ’87 ha recuperato dall’infortunio subito contro l’Inter prima della sosta e sarà dunque abile ed arruolabile per l’incontro di sabato. Ancora c’è da capire se Hamsik partirà titolare oppure Ancelotti lo farà inizialmente sedere in panchina, dando spazio dal 1′ ad uno tra Diawara e Zielinski.

Il Milan però non è da meno: rispetto al match vinto a Genova ritroverà ben tre calciatori precedentemente indisponibili come Calabria, Romagnoli e Kessié dopo il turno di squalifica scontato. Si prospetta dunque un Milan-Napoli di altissimo livello con entrambe le formazioni quasi al completo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it