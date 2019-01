Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso (©Getty Images)

NEWS MILAN – Tutto pronto a San Siro per Milan–Napoli, big match di questo week-end di Serie A. Gennaro Gattuso contro Carlo Ancelotti per la seconda volta, dopo la sfida del San Paolo ad inizio anno.

I rossoneri, come spiegato da Rino in conferenza stampa, hanno bisogno di una grande prestazione per fare punti. Di fronte ci sarà la seconda squadra più forte d’Italia, dotata di qualità tecniche e di grande organizzazione. Gattuso si affida a…

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN–NAPOLI:

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

Napoli (4-4-2) – Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

Serie A, Milan-Napoli: cronaca e risultato

