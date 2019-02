Il Milan esulta sotto la Curva Sud (©Getty Images)

MILAN NEWS – E’ in arrivo un segmento di campionato, e non solo, che potrà davvero dire a che punto è il Milan di oggi, se la squadra di Gennaro Gattuso è davvero pronta per il salto di qualità.

La differenza, nel corso di una lunga stagione, la fanno soprattutto le sfide contro le squadre cosiddette ‘piccole’, quelle che sulla carta appaiono alla portata ma che invece nascondono diverse insidie. Lo sa bene la formazione rossonera, che nel girone d’andata ha rischiato di perdere contatto con la zona Champions perdendo punti contro compagini di bassa classifica come Frosinone, Bologna o Empoli.

Dunque il calendario può diventare un alleato importante per il Milan; come riferito dalla Gazzetta dello Sport, superato il match di stasera contro la Roma, i rossoneri avranno davanti un mese di sfide decisamente alla portata, l’ideale per continuare il periodo positivo e assicurarsi un buon vantaggio sulle rivali per il 4° posto.

La squadra di Gattuso infatti riceverà la visita del Cagliari a San Siro domenica prossima, avversario ostico ma decisamente battibile sulla carta. Poi la difficile trasferta contro l’Atalanta, altro scontro diretto per l’alta classifica, ma con un Milan che in questa stagione ha ricominciato a far bene nelle sfide con le rivali. Seguiranno le tre gare casalinghe consecutive contro Empoli, Lazio (andata di Coppa Italia) e Sassuolo: match che potrebbero regalare punti e successi decisivi per la corsa dei rossoneri a Champions e finale di coppa. Infine il mini-ciclo favorevole si chiuderà in casa del fanalino di coda Chievo Verona il prossimo 9 marzo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

