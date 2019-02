Simone Inzaghi (©Getty Images)

NEWS MILAN – L’obiettivo del Milan è sbancare l’Olimpico, sperando in un doppio assist da Frosinone e Cagliari. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che sfiderà i rossoneri in Coppa Italia, intanto appare positivo per il girone di ritorno.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Reduce dalla vittoria a San Siro contro l’Inter dopo qualche passaggio a vuoto in campionato, il tecnico emiliano si dice fiducioso per la rincorsa Champions: “Questo nuovo assetto tattico mi convince, ma non dimentichiamo che a fine girone d’andata eravamo quarti e avevamo passato il girone di Europa League. Niente era da buttare già allora, ora sto provando nuove soluzioni”. Pronta la svolta da domani: “Non abbiamo mai guardato la classifica, nemmeno dopo 2 giornate. Ora dobbiamo solo dare continuità e fare tanti punti partita dopo partita”.

Con il Milan fuori dall’Europa League e le cadute delle grandi nel trofeo nazionale, l’allenatore si compiace: “Il gruppo deve essere la nostra forza. Un giocatore ci può far vincere una partita, ma poi serve il collettivo. E in tutto ciò ci fa piacere essere l’unica italiana ancora su tre fronti”. Occhio però a non andarne troppo fieri: col Siviglia in Europa e il Diavolo alle porte, la corsa biancoceleste potrebbe essere già al culmine.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it