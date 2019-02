Rodrigo de Paul (©Getty Images)

CALCIOMERCATO MILAN – La sua squadra non sta navigando in acque serene, visti i recenti risultati tutt’altro che esaltanti. Ma l’Udinese può fregiarsi di avere in rosa un talento assoluto già richiestissimo sul mercato.

Si tratta di Rodrigo De Paul, fantasista argentino sbarcato in Friuli nel 2016 ma che alla sua terza stagione italiana è letteralmente divenuto un leader in campo, tanto da prendere la pesante eredità da numero 10 di un idolo come Antonio Di Natale.

Calciomercato Milan, inserimento a sorpresa per De Paul

Su De Paul, calciatore classe ’94 giunto ormai ad una certa maturità tecnica, c’è da tempo l’Inter, che sembrerebbe avere una corsia preferenziale con l’Udinese visto il buon rapporto tra i club. Anche il Napoli si sarebbe messo sulle tracce dell’argentino ex Valencia che è pronto a mettersi in corsa per ingaggiare il fantasista.

Ma secondo Tuttomercatoweb.com anche il Milan si sarebbe inserito nella caccia a De Paul, elemento che per qualità e caratteristiche tecniche sarebbe utilissimo alla causa, perché schierabile sia come esterno d’attacco in un 4-3-3, sia come trequartista centrale in un modulo differente e più dinamico. I rossoneri si starebbero informando con l’entourage del calciatore sudamericano, che ha estimatori anche all’estero. Un bene per l’Udinese, che in estate può scatenare l’asta per cercare di ottenere un ricavo molto alto per il suo calciatore. De Paul di certo lascerà il Friuli a giugno prossimo, è da vedere se il derby Inter-Milan lo porterà all’ombra di San Siro in maglia nerazzurra oppure rossonera.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

