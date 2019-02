NEWS MILAN – Le norme del Fair Play Finanziario hanno parzialmente frenato la voglia di investimento da parte di Elliott Management Corporation nel club rossonero. I 70 milioni di euro spesi nel calciomercato di gennaio non sono pochi, però la proprietà americana avrebbe voluto fare di più.

I rapporti tra il Milan e l’UEFA si stanno pian piano ricucendo, dopo le tensioni avute nel periodo di Yonghong Li e Marco Fassone. L’amministratore delegato Ivan Gazidis è stato a Nyon tempo fa per parlare del progetto esistente, dopo la sentenza della Camera Giudicante alla quale la società di via Aldo Rossi aveva deciso di effettuare ricorso al TAS di Losanna. L’intento finale del ricorso è poter ottenere più tempo per rientrare nei parametri del FFP. Il verdetto dell’Adjudicatory Chamber prevede la scadenza giugno 2021, ritenuta prematura.

News Milan, l’UEFA modifica il Fair Play Finanziario?

In questi giorni è arrivata una notizia importante, però. Aleksander Ceferin, appena confermato presidente dell’UEFA, ha aperto ad una modifica delle norme attuali del Fair Play Finanziario. Il quotidiano La Repubblica riporta le sue parole, pronunciate a Roma presso l’hotel Cavalieri Hilton: «Riformeremo il Fair play finanziario per creare nuovi equilibri in Europa. Vogliamo garantire che ogni club possa sfruttare tutto il proprio potenziale».

Il Milan è sicuramente molto interessato a questa eventuale riforma del Financial Fair Play. La possibilità di maggiori investimenti per i club che dimostrano di avere proprietà solide economicamente e privi o quasi di debiti. Ciò consentirebbe di vedere un superiore giro di denaro nel mondo del calcio. Il fondo Elliott spera che i cambiamenti possano avvenire nel più breve tempo possibile, anche se Ceferin sulle tempistiche non è stato preciso. Il presidente dell’UEFA si è comunque detto ben predisposto, visto che la situazione finanziaria è migliorata: «Gli obiettivi prefissati sono già stati raggiunti. I club europei sono sani e i debiti verso altri club, allenatori e giocatori, sono un ricordo». Vedremo quali saranno le prossime mosse dei vertici di Nyon.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it