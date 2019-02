CALCIOMERCATO MILAN – Caccia all’occasione per giugno; i direttori sportivi di mezzo mondo stanno valutando acquisti importanti per le proprie squadre, in particolare con la possibilità di eseguirli a costo zero.

Uno di questi calciatori, in scadenza contrattuale e dunque libero di firmare con chiunque voglia, è Hector Herrera. Si tratta del centrocampista e capitano del Porto, un mediano tuttofare di origine messicana che è già sul taccuino di diversi club internazionali che reputano una vera e propria occasione ingaggiare un elemento esperto come Herrera senza spendere un euro per il suo cartellino.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Secondo Calciomercato.com il profilo di Herrera sarebbe stato proposto di recente anche al Milan; la società rossonera, che in passato è sempre stata molto attenta al mercato degli svincolati, si era interessata al messicano classe ’90 senza però affondare il colpo o inserirsi in maniera concreta. Alcuni emissari avrebbero proposto il suo nome a Leonardo, ma pare che Herrera non stuzzichi la curiosità del club.

Tre sono i motivi principali per i quali il Milan non sembra così interessato al centrocampista in questione: il primo è che la linea mediana non sembra il reparto con maggiore bisogno di ritocchi, visto l’arrivo recente di Lucas Paquetà e la volontà di riscattare Timoue Bakayoko. Il secondo è che il Milan non vuole partecipare ad aste per Herrera, considerando inutile offrire un ingaggio ‘monstre’ per un calciatore non così primario. Infine perché il Lione appare ad oggi in pole per l’acquisto del capitano del Porto, come confermato ieri dal presidente Jean-Michel Aulas.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it