CALCIOMERCATO MILAN – Proprio come un anno fa. Tra i sempre presenti della formazione titolare del Milan c’è ancora Franck Kessié, centrocampista giovane ma già importantissimo per il gioco rossonero.

Kessié da quando è sbarcato a Milanello, esattamente nel giugno 2017, è stato considerato prima da Vincenzo Montella poi da Gennaro Gattuso una sorta di intoccabile. Uno stakanovista del centrocampo, visto che anche in questa stagione il suo minutaggio è pazzesco, con 2357 minuti totalizzati finora in campo tra le gare di campionato e quelle di coppa.

Calciomercato Milan, Kessié anche nel mirino del PSG

Negli ultimi giorni si è parlato di interessamenti dalla Premier League per il calciatore classe 1996: c’è chi dice che gli osservatori dell’Arsenal negli ultimi giorni siano sbarcati a San Siro anche per visionare da vicino l’ex Atalanta, autore di un’ottima prova anche domenica sera contro il Cagliari. Altri parlano addirittura di un suo possibile trasferimento al Chelsea, magari in cambio del riscatto definitivo del suo ‘gemello’ del centrocampo milanista Timoué Bakayoko, altro elemento considerato centrale per le strategie rossonere.

Ma su Kessié in verità, almeno secondo ciò che ha raccolto il portale Calciomercato.com, ci sarebbe un altro top club europeo. Il Paris St. Germain, capolista del campionato francese, sarebbe sulle tracce di Kessié da tempo, visto che il direttore sportivo Henrique Antero è un grande estimatore del centrocampista del Milan fin dai tempi in cui era meno celebre ed utilizzato. Non è da escludere un assalto in estate del PSG, con il Milan che sarebbe costretto a prendere in considerazione ogni proposta superiore ai 30 milioni di euro.

Ma dall’altra parte i rossoneri spingono per il rinnovo contrattuale di Kessié: il mediano ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2021 e sono già stati presi contatti per una trattativa di prolungamento. Gattuso spinge per trattenere il calciatore, ma le leggi del mercato sono ben chiare e tutto sarà più chiaro a fine campionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

