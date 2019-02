CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato si è chiuso già da quasi due settimane, eppure i dirigenti del Milan sembrano ancora al lavoro, ovviamente concentrati sulla prossima sessione estiva.

L’intenzione di Leonardo e compagnia è quella di muoversi con largo anticipo per mettere a segno quei colpi che completerebbero la rosa a disposizione di mister Gennaro Gattuso, anche se le strategie verranno messe a punto soltanto dopo la certezza di una qualificazione in Champions League oppure una riconferma (meno sperata) in Europa League per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic ancora obiettivo primario

Intanto secondo Calciomercato.com continua la caccia del Milan a quello che era l’obiettivo primario nel finale dell’ultima sessione estiva, ovvero il serbo Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio pare essere ancora un nome forte nei piani di Leonardo, che innanzitutto proverà a riscattare il francese Timoué Bakayoko dal Chelsea e poi si tufferà alla caccia del numero 21 biancoceleste, che fino allo scorso anno aveva una valutazione superiore ai 120 milioni di euro.

Valutazione che, per via delle prestazioni non così esemplari e di alcuni infortuni recenti, è sicuramente calata negli ultimi mesi. L’intenzione del Milan è quella di spingere anche con l’entourage di Milinkovic-Savic: non a caso sono frequenti da settimane i contatti tra la dirigenza rossonera e l’agente del calciatore classe ’95, tanto da aver trovato un principio di accordo per concretizzare il trasferimento in estate.

Va convinta invece la Lazio, che continua a sparare cifre enormi per lasciare libero Milinkovic-Savic. Ma se il club capitolino non riuscirà neanche quest’anno ad entrare tra le prime quattro in classifica e centrare l’accesso in Champions potrebbe dover sacrificare il suo numero 21, con il Milan che sarebbe pronto a trattare: l’obiettivo di Leonardo è di far abbassare in maniera sostanziale il prezzo del giocatore almeno fino a 75-80 milioni di euro complessivi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

