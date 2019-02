NEWS MILAN – Il fratello di Lucas Paquetà, Matheus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha commentato l’emozione del primo gol con la maglia del Milan segnato domenica scorsa contro il Cagliari dal fratello.

Una prestazione d’alto livello di Paquetà, che oltre al gol è stato eletto migliore in campo dai tifosi e da molti media: “Ero allo stadio con tutta la nostra famiglia e con la moglie di Lucas. Siamo felici e orgogliosi per quello che sta facendo mio fratello. Fin dalla sua infanzia, e io ne sono stato testimone, il suo sogno era quello di giocare a San Siro con il Milan e segnare in questo stadio. Ha realizzato il suo desiderio e insieme quello di tutti noi che lo amiamo: siamo una famiglia unitissima”.

Sulla dedica ai giovani ragazzi del Flamengo scomparsi in settimana: “La dedica che ha fatto è stata davvero molto sentita, la tragedia di quei ragazzi ha colpito tutti noi e non poteva essere altrimenti. Erano ragazzi come me e soprattutto Lucas, inseguivano il sogno di giocare a pallone, quello che è successo è tremendo. Mio fratello poi è particolarmente sensibile, crede molto in Dio, come fa la nostra famiglia”.

Da subito Lucas ha avuto la fiducia di mister Gattuso, che lo ha sempre schierato titolare: “Lucas può crescere ancora e il Milan è l’ambiente giusto per farlo. Se è arrivato da poco tempo ma sta giocando con continuità significa che è ritenuto all’altezza. Da qui si ricomincia: deve essere il punto di partenza per tutti i miglioramenti che potrà fare. E’ già bravo ma potrà diventare ancora più grande. Si trova molto bene con tutti i compagni e ha trovato da subito un bel feeling con Gattuso“.

Infine un commento sull’esperienza di Matheus Paquetà nel Monza di Berlusconi e Galliani: “Qui sto vivendo una bella esperienza, anche per me è il contesto giusto per farmi vedere. Devo migliorare moltissimo e qui posso farlo. Lucas aiuterà il Milan a raggiungere grandi obiettivi, io spero di fare lo stesso con questa società”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

