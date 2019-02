NEWS MILAN – Franck Kessié è stato uno dei giocatori più schierati in campo nella stagione Rino Gattuso, sia nella seconda parte della scorsa stagione, che soprattutto in questa prima parte.

Oggi ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset, durante la quale ha risposto alle domande relative al suo futuro. Infatti in questi ultimi giorni si è fatto gran parlare di un suo possibile addio a fine stagione, visti i tanti apprezzamenti da club esteri: “Ho cinque anni di contratto e sto bene al Milan. C’è un grande mister che sta facendo le cose bene. I giocatori sono tutti con lui. Mi trovo bene e voglio continuare nel sogno di tornare in Champions League“.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul Calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Testa al campionato dunque per il centrocampista rossonero, che sabato sera tornerà all’Atleti Azzurri di Bergamo contro l’Atalanta da avversario: “Sono molto contento di tornare a Bergamo, però in questo momento di giocare come avversario non di vestire i colori nerazzurri. Devo andare lì da avversario ma è bello lo stesso, lo stesso stadio, con il suo pubblico fantastico. È stato speciale fare gol ma non ho esultato e quest’anno farei lo stesso”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it