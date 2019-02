MILAN NEWS – Mancano ancora due settimane, ma la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan già fa parlare di se’, visto che sarà un duello che varrà l’accesso alla finalissima di Roma.

I rossoneri devono stare attenti alla voglia di vendetta dei biancocelesti, che lo scorso anno sono stati eliminati proprio in semifinale dopo una battaglia quasi epica terminata ai calci di rigore in favore del Milan.

La speranza del Milan è invece quella di trovare una Lazio incompleta, visti i recenti infortuni di Ciro Immobile e di Sergej Milinkovic-Savic; ma il tecnico Simone Inzaghi, intervenuto oggi in conferenza stampa ha rassicurato i tifosi biancocelesti: “Per noi la partita con l’Empoli era molto importante, ci mancavano già Luis Alberto e Immobile, sapevamo che Milinkovic e Correa si erano allenati col gruppo, volevano esserci a tutti i costi. Avendo Luis e Ciro a disposizione, avrei fatto forse altre scelte. Milinkovic ha avuto un problemino, al massimo gli farà saltare due partite, sapevamo di correre dei rischi. Non lo faremo più, vogliamo andare in fondo a tutti le competizioni. Partite mal distribuite, non dovevamo mai giocare di giovedì. Anche le altre italiane che giocano in Europa e in Coppa Italia hanno un calendario così. Vogliamo recuperarli al più presto”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

