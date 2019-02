MILAN NEWS – André Silva prova a mandare un nuovo piccolo messaggio al Milan. L’attaccante portoghese, attualmente in prestito al Siviglia dove può essere riscattarlo per 38 milioni di euro, è tornato a parlare del Diavolo nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il 23enne appare innanzitutto soddisfatto per la rinascita rossonera: “Sono felice: sono quarti nonostante lottino con grandi rivali e quello è l’obiettivo principale. E in coppa hanno battuto il Napoli, per cui va bene. Spero che continuino così. Il Milan non è quello di qualche anno fa ma può tornare grande e spero che lo faccia”. Sul futuro, intanto, si esprime così: “Far bene qui, e aspettare. Se dovessi decidere, andrei a giocare nella miglior squadra del mondo. Così come se mi dicono di scegliere tra titolare a Siviglia o al Milan senza giocare mai, la preferenza è scontata. Però sono in mezzo a due situazioni: qui sto bene e sono un giocatore del Milan. Non ci penso, altrimenti mi distraggo”.

Ma nel frattempo l’attaccante lusitano ammette contatti col club di Via Aldo Rossi: “Dalla società mi mandano messaggi e mi dicono che sto facendo un buon lavoro. Del resto per loro sono comunque un investimento. Nella squadra ho tanti amici e quando sono venuti a Siviglia a giocare col Betis sono stato in albergo a salutarli”.

