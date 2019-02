MILAN NEWS – Due i calciatori del Milan di oggi che vengono considerati letteralmente fondamentali per il gioco di Gennaro Gattuso, ovvero le due ali d’attacco del 4-3-3 rossonero.

Il turco Hakan Calhanoglu, il futuro del quale appare piuttosto in bilico nonostante il tecnico del Milan lo apprezzi particolarmente, ma soprattutto lo spagnolo Jesus Suso. Il numero 8 rossonero classe 1993 è un calciatore apprezzato non solo all’interno dei cancelli di Milanello, ma anche da altri club internazionali.

Suso vanta dunque l’interesse di molti club: in Spagna ha diversi estimatori, mentre in Inghilterra ultimamente si parla di un Arsenal molto attivo che avrebbe addirittura inviato degli emissari a San Siro per Milan-Cagliari di domenica scorsa ad osservarlo. L’intenzione del Milan però è quella di blindarlo: secondo ciò che scrive Calciomercato.com per i dirigenti rossoneri è prioritario il rinnovo di contratto di Suso.

Le condizioni che il Milan andrà a proporre sono le seguenti: cancellazione della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, per evitare che i grandi club europei abbiano vita facile nel trattare con Suso. Prolungamento del contratto fino al giugno 2024 e ulteriore aumento dell’ingaggio più dei 2,2 milioni che attualmente percepisce. Il pallone passa a Suso, che dovrà decidere se continuare in rossonero o trovare nuovi stimoli altrove.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

