NEWS MILAN – Gli investimenti invernali di Elliott Management Corporation e le strepitoso lavoro di Gennaro Gattuso, così il Milan è rinato. E un mese dopo lo scenario è completamente ribaltato: la panchina di Rino ora non solo è solidissima, ma il Diavolo appare anche come un fortissimo e convinto candidato per il 4° posto nel mirino.

Dopo 14 mesi le difficoltà non sono mancate, anzi, ma intanto ha già superato tutti i suoi predecessori per longevità e risultati momentanei, senza sprofondare come accaduto a Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic e in ultimo Vincenzo Montella. Perché anche l’aeroplanino ha ormai superato: 65 panchine contro 64, in attesa di molte altre di questo passo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in particolare è dalla penultima stagione di Max in rossonero che il Milan dopo non occupava questa posizione dopo 23 giornate. Sei anni fa, annata 2012-13. Nonché l’ultima qualificazione del club rossonero nella massima competizione europea.

E ora c’è grande fiducia per questo rush finale, perché la squadra è convinta dei propri mezzi, compatta, sta molto bene fisicamente e ha una chiara idea di gioco chiara. Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá hanno dato quello sprint tecnico e motivazionale per l’ultimo passo, e ora questo gruppo fa paura a chiunque. Dopo mesi tormentati da imprevisti vari e situazioni estremamente delicate, Gattuso si gode la quiete dopo la tempesta. E se nel prossimo weekend la sua squadra dovesse uscire indenne da Bergamo, allora il salto di qualità sarà davvero completato.

