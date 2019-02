NEWS MILAN – Oggi tuffo nel passato per Massimo Oddo, Andrea Pirlo e Massimo Ambrosini, tornati a Milanello per assistere all’allenamento della squadra e incontrare la dirigenza rossonera tra cui gli ex compagni Leonardo e Paolo Maldini.

Nel corso della loro permanenza nello storico centro sportivo milanista, chiacchiere, strette di mano e abbracci con gli attuali membri della rosa milanista. Ignazio Abate è l’unico ad aver giocato con loro nell’ultima parte della loro avventura rossonera. Tanta emozione per gli altri, considerati idoli e leggende del Milan del passato di cui erano tifosi o comunque semplici appassionati. Su Instagram Tiémoué Bakayoko ha pubblicato alcune foto e scritto un bel messaggio: “Fortunato ed onorato di aver incontrato alcune Leggende del Milan”. Così come Abate ha scritto: “Sempre bello rivederti”, pubblicando una foto insieme a Pirlo.

Visualizza questo post su Instagram Sempre bello rivederti..#leggenda #trillicampanellino @andreapirlo21 @acmilan 🔴⚫️ Un post condiviso da Ignazio Abate (@ignazioabate) in data: Feb 13, 2019 at 7:36 PST

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

