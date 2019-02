CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il rendimento di Jesus Suso negli ultimi mesi non è stato particolarmente positivo, però il giocatore in Europa piace a diverse società. Recentemente si è parlato soprattutto dell’Arsenal, allenato dal suo connazionale Unai Emery.

L’esterno offensivo del Milan ha sempre detto di essere felice nella sua attuale squadra e di aver rifiutato altre offerte in questi anni. A Milano vive bene assieme alla sua compagna e al figlio nato da poco, è titolare nella formazione di Gennaro Gattuso e ha un buon rapporto coi compagni. Finora non ha trovato ragione per andarsene. Anzi, continua a ribadire di voler rimanere in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, Suso: rinnovo anti-Arsenal?

Il Milan prima della fine della stagione vorrebbe rinnovare il contratto di Suso. Infatti, l’accordo attuale prevede una clausola rescissoria da 38-40 milioni di euro che non piace alla dirigenza. Visti i prezzi di oggi e la possibilità che lo spagnolo cresca di rendimento nel prossimo mese, c’è il rischio di perderlo ad una cifra inferiore a quella che si potrebbe richiedere se non esistesse tale clausola.

I contatti tra le parti sono già cominciati, c’è voglia reciproca di raggiungere una nuova intesa. Come rivelato dal quotidiano Leggo, sia Leonardo che Paolo Maldini stanno parlando con l’agente Alessandro Lucci. Sul piatto c’è un’offerta da ben 4 milioni di euro netti annui più bonus. Attualmente l’ex Liverpool ne percepisce 3 più bonus, dunque avrebbe un aumento significativo dell’ingaggio. Il Milan crede in Suso ed è intenzionato a blindarlo sul piano contrattuale, evitando che un’altra società possa scipparlo sfruttando una clausola rescissoria che con il nuovo accordo verrebbe eliminata. Le discussioni sono in corso e filtra ottimismo sulla possibilità di giungere presto alle firme. L’Arsenal continua a monitorare la situazione del giocatore, ma potrebbe ritrovarsi a dover proporre ben più dei 40 milioni della clausola se vorrà cercare di assicurarselo in estate.

