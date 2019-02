NEWS MILAN – L’argomento relativo al nuovo stadio per Milan e Inter è stato al centro del dibattito nelle ultime settimane. Oggi è tornato a parlare Paolo Scaroni, il quale ha riferito nuove dichiarazioni in tal senso.

Al presidente rossonero – durante l’inaugurazione del Milan Club Parlamento – è stato chiesto un paragone tra il nuovo stadio in progetto per la Roma, e quello del Milan: “Il nostro progetto segue un percorso tutto diverso da quello della Roma. Noi vogliamo fare uno stadio insieme all’Inter, quindi continuare questo connubio che abbiamo da 70 anni sul Meazza. Stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni per realizzare il progetto nell’area di San Siro. Abbiamo varie alternative, ma io sono ottimista, perché l’Amministrazione Comunale di Milano è totalmente a favore di dotare la città di uno stadio moderno come nel resto d’Europa”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle News Milan, CLICCA QUI <<

La priorità pare sia quella di rinnovare lo stadio Giuseppe Meazza – San Siro, come già proposto al Comune di Milano, il tutto insieme all’Inter. Così come l’eventuale piano B, ovvero quello di costruire da zero un nuovo impianto, sfruttando comunque l’area di San Siro. Vedremo quando si avranno novità concrete in tal senso. Scaroni sa benissimo che la risalita economico del club passa anche dallo stadio: “Abbiamo due montagne da scalare: quella dei risultati sportivi, che devono arrivare per forza, ed il merchandising. L’ingrediente fondamentale è lo stadio, su cui mi dedico con grande intensità. Milano e il Milan devono avere un nuovo stadio, adeguato ai tempi che viviamo”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it