MILAN NEWS – Sarà davvero una sfida piena di intrighi e sorprese quella di sabato a Bergamo, dove Atalanta e Milan si giocano una sorta di scontro diretto per la zona Champions League.

Uno dei protagonisti in casa atalantina sarà sicuramente Timothy Castagne, esterno belga che sta disputando una stagione eccellente. Di recente il tecnico Gian Piero Gasperini lo ha sperimentato come esterno sinistro, nonostante sia un destro naturale, e l’ex Genk ha risposto con due gol determinanti nelle sfide decisive contro Roma e Juventus.

Intervistato oggi dall’Eco di Bergamo, Castagne ha parlato della sfida al Milan come di un appuntamento a dir poco importante, per la classifica e per il morale dell’Atalanta: “Col Milan sarà una partita da 6 punti. Un appuntamento importante, come lo sarà quello con la Fiorentina in Coppa Italia e poi in campionato, visto che si tratta di concorrenti in classifica. Per vincere nell’anticipo serale dovremo innanzitutto difenderci e poi ripartire attaccando gli spazi come sappiamo fare noi. Se facciamo una partita a metà come con la Roma essendo costretti a recuperare tre gol, invece, va decisamente meno bene”.

Castagne se la vedrà sulla corsia di competenza con Jesus Suso, attaccante laterale del Milan che il belga sembra già sapere come affrontare: “Lui resta sempre molto avanzato, quindi lascia spazi invitanti. La ricetta è attaccarlo: ho già affrontato di recente gente come Cancelo della Juventus e Lazzari della Spal sulla mia fascia, credo di essermela cavata bene”. Si prospetta dunque una sfida nella sfida sulla fascia, con Suso che dovrà cercare di rispondere con la sua qualità tecnica all’assalto di un motivatissimo Castagne.

