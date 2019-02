CALCIOMERCATO MILAN – Durante il calciomercato di gennaio il Milan ha lavorato molto anche per il settore giovanile. Sono arrivati quattro ragazzi molto interessanti, fra cui il portoghese Tiago Djalò.

Il difensore è arrivato dallo Sporting Lisbona. Classe 2000, era in scadenza di contratto a giugno. I rossoneri sono riusciti ad anticipare il suo arrivo e ad aggregarlo alla formazione Primavera. Fondamentale per questa operazione il lavoro di intermediazione dell’agente Davide Lippi, figlio dell’allenatore Marcello Lippi. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, il procuratore ha parlato di questa importante operazione di mercato del Milan in chiave futura.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Ecco le sue parole sull’affare e sulle qualità del ragazzo: “Il Milan ha chiuso un’ottima operazione. Il club rossonero è contento di essersi assicurato un giovane di talento assoluto, adesso sta al ragazzo dimostrare di poter stare in un club con una storia incredibile come il Milan. Sono stati molto bravi i dirigenti ad anticipare la concorrenza, c’erano tanti club su di lui, anche inglesi“.

Davide Lippi ha definito Allan Saint–Maximin, obiettivo dei rossoneri per l’estate, “Un buon giocatore“, ma l’agente è sicuro che il vero colpo sia stato il cambio di proprietà: “E affidandosi a due grandi dirigenti come Maldini e Leonardo. Adesso si respira tutta la forza di un club serio, con una proprietà forte dal punto di vista economico. Il nuovo quadro dirigenziale ha spessore, competenza ed è normale che riesca a realizzare grandi operazioni sul mercato. Le dirò di più, il Milan tornerà presto ai vertici con questa società. Sono molto contento anche per Rino Gattuso, sta raccogliendo i frutti di quanto seminato con competenza e passione. Il club rossonero fa molto bene a confermargli pieno sostegno e fiducia anche per il futuro, è l’allenatore giusto per tornare grande“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it