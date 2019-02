NEWS MILAN – I rapporti tra il club rossonero e Mino Raiola sono tornati positivi. Dopo le tensioni avute dall’agente con Massimiliano Mirabelli, adesso la situazione è radicalmente cambiata.

Con l’avvento della proprietà Elliott, la dirigenza del Milan è radicalmente mutata nelle sue figure. Di conseguenza anche le relazioni col noto procuratore ne hanno tratto beneficio. Non ci sono più dissapori, i dialoghi avvengono in maniera serena. Quando c’è da discutere di qualche giocatore, tutto avviene in un clima tranquillo. Anche se poi ciascuna delle parti cerca, ovviamente, di tirare acqua al proprio mulino e dunque di fare il proprio interesse.

News Milan, Abate e Bonaventura rinnoveranno?

La ritrovata “luna di miele” con Raiola permette al Milan di parlare dei rinnovi di contratto di alcuni calciatori nella maniera migliore possibile. Tra i nomi in ballo c’è sicuramente quello di Ignazio Abate, in scadenza a giugno 2019 e che la società vorrebbe confermare. Il terzino campano in questa stagione ha sorpreso, soprattutto quando è stato chiamato a giocare da centrale difensivo e ha sfornato ottime prestazioni. Mai una parola fuori luogo quando non gioca, sempre massimo impegno al servizio della squadra.

Abate si sta guadagnando sul campo il rinnovo di contratto. A breve la dirigenza dovrebbe incontrare Raiola per discutere del suo prolungamento. Ci sono voci che danno Zlatan Ibrahimovic in pressing per portare il suo amico nel Los Angeles Galaxy in MLS, però Ignazio sembra voler dare la priorità al Milan. Anche dal punto di vista familiare, la permanenza a Milano è soluzione maggiormente gradita al calciatore.

Chi lascerà sicuramente Milanello l’estate prossima è Antonio Donnarumma. Già a gennaio il portiere avrebbe dovuto trasferirsi all’Olympiacos Pireo, ma l’infortunio di Pepe Reina ha bloccato l’operazione. A fine stagione, però, l’ex di Genoa e Asteras Tripolis vuole cambiare aria per avere maggiori chance di giocare. In rossonero è chiuso dal fratello Gigio e dallo spagnolo, la cessione è inevitabile.

Il Milan con Raiola parlerà sia dell’addio di Antonio che dell’eventuale rinnovo di Gianluigi Donnarumma. E nei prossimi mesi ci sarà anche l’occasione per discutere pure del prolungamento di Giacomo Bonaventura, rimasto in sospeso a causa del grave infortunio che ha colpito il centrocampista. Visto che il rientro di Jack è ancora lontano, Tuttosport spiega che è presumibile che le parti discuteranno della sua situazione nel prossimo autunno. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2020, pertanto sicuramente prima della fine del 2019 arriverà un’intesa.

