Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi giovedì 14 febbraio 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo giovedì 14 febbraio 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi giovedì 14 febbraio 2019.

Stasera in tv su Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Bruco o farfalla – Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare

23:33 – TG1 60 Secondi

23:35 – Porta a Porta

01:10 – TG1 NOTTE



Stasera in tv su Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL ;-)

21:20 – Popolo Sovrano

00:15 – Stracult Live Show

01:15 – Blue Bloods



Stasera in tv su Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Founder Prima Visione Rai

23:20 – I miei vinili

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Stasera in tv su Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – L’ORA LEGALE – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – L’ORA LEGALE – 2 PARTE – 1aTV

23:21 – TG5 – NOTTE

23:48 – METEO.IT

23:50 – LA MALEDIZIONE DELLO SCORPIONE DI GIADA – 1 PARTE

00:44 – TGCOM

00:45 – METEO.IT

00:48 – LA MALEDIZIONE DELLO SCORPIONE DI GIADA – 2 PARTE

Stasera in tv su Italia 1

19:44 – C.S.I. NEW YORK – VENUTI DAL CIELO

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – I SEGNI DEL TEMPO

21:27 – SURVIVOR – 1 PARTE

22:24 – TGCOM

22:27 – METEO.IT

22:30 – SURVIVOR – 2 PARTE

23:24 – SAN VALENTINO DI SANGUE – 1 PARTE

00:21 – TGCOM

00:24 – METEO.IT

00:27 – SAN VALENTINO DI SANGUE – 2 PARTE

Stasera in tv su Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 35 – 1 PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:07 – LAKE PLACID – 1 PARTE

00:38 – TGCOM

00:40 – METEO.IT

00:44 – LAKE PLACID – 2 PARTE

Stasera in tv su La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte



Stasera in tv su Tv8

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:30 – UEFA Europa League… (diretta)

20:55 – Zurigo – Napoli (diretta)

23:00 – UEFA Europa League… (diretta)

00:00 – Terzo Tempo Europa (diretta)

00:30 – Highlights UEFA Europa League

Stasera in tv su Nove

19:30 – e’ uno sporco lavoro – Valle d’Aosta

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Donne, regole… e tanti guai!

23:30 – Lezioni di cioccolato 2

00:50 – Airport Security Spagna



