MILAN NEWS – Oggi classica giornata di vigilia in casa Milan, con tanto di conferenza stampa pre-match del tecnico Gennaro Gattuso e allenamento di rifinitura in vista del match con l’Atalanta.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Intanto Rino ha diramato la lista dei convocati per la sfida che si disputerà allo stadio Atleti Azzurri d’Italia domani a partire dalle ore 20:30. Confermato il rientro di Lucas Biglia, che già contro il Cagliari aveva ritrovato un posto tra i disponibili. Presente anche Ignazio Abate, nonostante un virus che ieri lo aveva messo k.o., mentre è ancora out Pepe Reina che tornerà la prossima settimana ad allenarsi. Fuori dall’elenco pure Cristian Zapata e Mattia Caldara, così come Giacomo Bonaventura.

Di seguito la lista ufficiale dei giocatori convocati per Atalanta-Milan diramato dal sito web ufficiale acmilan.com:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it