CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali è uno dei giovani talenti italiani più interessanti attualmente e piace alle big della Serie A. Il Brescia sa di avere tra le mani un gioiello e in estate mira a fare una plusvalenza importante.

La valutazione del centrocampista 18enne supera già i 20 milioni di euro. Milan, Inter, Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il giocatore. Attenzione anche alle concorrenti estere. In particolare il Liverpool, che ha avviato dei contatti con il club lombardo e vorrebbe beffare le rivali italiane.

Calciomercato Milan, Cellino parla di Tonali

Massimo Cellino, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di tornare a parlare di Tonali. Queste le sue dichiarazioni sul ragazzo: «Devo proteggerlo, è bravo, ma ha tante pressioni addosso e negli ultimi tempi non mi sta piacendo, non deve accontentarsi, ma cercare di migliorarsi sempre. I meriti sono di tutti, ma io sono contento soprattutto dei giovani. Brescia ha una grande tradizione e sto lavorando per rafforzare il vivaio».

Il patron del Brescia è consapevole di quanto possa essere complicato gestire la pressione per un 18enne. Da mesi si parla molto di lui e non è sempre facile rimanere concentrati, quando continuano ad arrivare elogi e a circolare voci sull’interesse di società importanti. Tonali nelle sue dichiarazioni è apparso sempre uno con la testa sulle spalle, umile e desideroso di lavorare sodo per migliorare. Tuttavia, Cellino ritiene che in questo periodo il giovane centrocampista non stia lavorando al meglio.

Il Brescia sta facendo un ottimo campionato di Serie B, è in lotta per la promozione in Serie A e Tonali è uno dei punti fermi della squadra guidata da Eugenio Corini. Il ragazzo ha margini di miglioramento notevoli e nei prossimi mesi continuerà ad essere seguito dalle big italiane, oltre che da qualcuna estera.

