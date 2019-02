Nonostante tutto, tra cui un contratto fino al 2022, Kessié potrebbe salutare il Diavolo a fine campionato. Come infatti riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, attorno all’ex Atalanta gravitano l’attenzione di tre club inglesi: Chelsea, Arsenal e Tottenham. Tutte pronte a darsi battaglia pur di averlo. La società rossonera in teoria ancora non lo ha messo sul mercato, ma allo stesso tempo non lo considera nemmeno incedibile. Oltre all’impellenza economica, a spingere è anche la priorità data a Tiémoué Bakayoko: la dirigenza ha infatti deciso di riscattarlo a fine corsa, e quindi servirà un tesoretto per poterci riuscire . Anche se l’intenzione del club rossonero – aggiunge il quotidiano – è quella ottenere uno sconto dai Blues, considerando anche il “favore” fatto a gennaio per il trasferimento di Gonzalo Higuaín a Londra.

Anche il rientro di Lucas Biglia ha il suo peso in questa vicenda. Perché è evidente che con Lucas Paquetá titolare fisso e un regista nel cuore del centrocampo, uno tra i due centrocampisti rocciosi sarà di troppo. E’ pur vero che con l’eventuale ritorno nell’Europa che conta ci sarà bisogno di alternative importanti, ma allo stesso tempo va considerato anche il fair play finanziario. Si partirà eventualmente da una base d’asta sui 40 milioni: considerando che dal 1 luglio sarà a bilancio per 19.2 milioni, ci sarebbe nel caso una plusvalenza di circa 20 milioni.