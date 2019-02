CALCIOMERCATO MILAN – Hector Herrera è in scadenza di contratto a giugno ed è sul taccuino di diversi club. Il Milan, stando a quanto riportato da ESPN, sarebbe in pole position per l’acquisto a parametro zero del centrocampista messicano. Su di lui c’è il Lione ma anche l’Inter. Potrebbe giocarsi un vero e proprio derby per Herrera, che ha delle ottime caratteristiche tecnico-tattiche. A zero sarebbe un colpo importante per la squadra rossonera.

Redazione MilanLive.it

