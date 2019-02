CALCIOMERCATO MILAN – Allan Saint-Maximin e il Milan, un matrimonio che s’ha da fare. Perché dopo essersi sfiorati nel’ultima sessione invernale, le parti continuano a scambiarsi messaggi e cenni d’intesa verso un’estate che potrebbe confermare l’unione desiderata da ambo i lati.

Proprio ieri il 21enne francese ha mandato un segnale chiaro al Nizza dopo averlo trattenuto a gennaio: “Di certo voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui per tutta la carriera. Ma so bene che devo fare bene sul campo, poi si vedrà quello che accadrà”.

Calciomercato Milan, Saint-Maximin vuole vestire rossonero

Come assicura il Corriere dello Sport oggi in edicola, dietro le parole del giocatore si nasconde in realtà il Diavolo. Perché per il Dt Leonardo è oramai l’obiettivo principale per l’estate, e nel frattempo le telefonate tra il suo entourage, composto anche dalla famiglia, e la dirigenza rossonera sono frequenti. Nei prossimi giorni, addirittura, il dirigente brasiliano dovrebbe recarsi in Francia per accelerare la trattativa. Si tratta di un tentativo per ipotecare definitivamente il discorso, allontanando così le pretendenti pronte come Borussia Dortmund e Atlético Madrid pronte a beffare la società. Un’accelerata soprattutto per gli spagnoli, che hanno iniziato a muovere i primissimi passi.

L’attaccante transalpino, intanto, piace agli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation ma anche allo stesso Gennaro Gattuso che ne apprezza freschezza e qualità. Il Milan quindi non vuole temporeggiare ancora, e prova a chiudere a chiudere il discorso con o senza Champions League a fine della corsa. L’attaccante, in scadenza nel 2020, sarebbe il rinforzo perfetto per rinforzare il tridente con un giocatore rapido e imprevedibile, l’assist-man ideale per una macchina da goal come Krzysztof Piatek che non aspetta altro. Il Milan quindi gioca nuovamente d’anticipo, proprio come fatto ad ottobre con Lucas Paquetá.

