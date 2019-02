MILAN NEWS – Come al solito la conferenza stampa pre-partita di Gennaro Gattuso è stato un coacervo di argomenti e di discussioni interessanti sul mondo Milan. Sono tanti gli argomenti di attualità di cui si discute.

Il tecnico calabrese, oltre ad aver anticipato i temi della sfida di domani a Bergamo contro l’Atalanta, ha anche detto la sua sul destino e sull’utilizzo di alcuni giocatori chiave del suo Milan. In particolar modo Gattuso ha confermato la stima assoluta nei confronti di Jesus Suso, attaccante esterno spagnolo che si sta riprendendo dopo un periodo di appannamento dovuto a problemi fisici.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Di Suso si parla soprattutto in vista di un futuro professionale ancora in bilico. Il Milan sta pensando ad un rinnovo contrattuale fino al 2024, blindandolo così a lungo e togliendo anche la clausola rescissoria. Ma bisognerà trovare un accordo con l’ex Liverpool ed il suo entourage. Fosse per Gattuso tale prolungamento sarebbe cosa fatta, come ha spiegato oggi in conferenza: “Suso? Per quello che sta dando al Milan direi che meriterebbe di rinnovare. Io però faccio l’allenatore e certe cose sono di competenza del club. Io lo rispetto per l’impegno che mostra. Ha avuto un periodo duro e si è allenato anche con il dolore, ora ha gamba e può essere decisivo”.

Gattuso ha detto la sua anche sull’utilizzo di Timoué Bakayoko, uno dei calciatori maggiormente cresciuti di recente e che lui vorrebbe confermare per il futuro: “Ci sta dando una grossa mano. Col ritorno di Biglia potrebbe fare anche la mezzala, ha le caratteristiche per farlo. Lucas è meglio che giochi al centro”. Per tenere l’ex Monaco a Milanello andranno versati i 35 milioni di euro pattuiti col Chelsea nella scorsa estate. Possibile che venga richiesto un leggero sconto, ma servirà trattare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it