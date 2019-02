NEWS MILAN – La lontananza di Adriano Galliani dal mondo del calcio è durata poco. Dopo l’addio al Milan nell’aprile 2017, nel settembre è rientrato come dirigente del Monza in seguito all’acquisto del club da parte di Silvio Berlusconi.

Due storiche figure che hanno riportato il Diavolo ad alti livelli alla fine degli anni Ottanta hanno deciso di ripartire dalla Serie C. Galliani è nato nella città brianzola e iniziò proprio lì i suoi primi passi nel mondo del calcio, prima di approdare al Milan. Ovviamente per il futuro ci sono ambizioni importanti, la prima è quella di riuscire a conquistare la promozione in Serie B già al termine dell’attuale stagione.

Galliani e Berlusconi hanno fatto molto mercato per rinforzare la squadra affidata a Cristian Brocchi. Hanno tentato anche qualche colpo ad effetto. Si era vociferato di una trattativa per Alberto Gilardino, sul quale il dirigente del Monza dice: «Abbiamo parlato con affetto, poi ha deciso di fare la nuova strada (è vice-allenatore al Rezzato in D, ndr). Chi mi ha detto di no è stato un altro».

L’ex attaccante del Milan ha preferito smettere con la carriera da giocatore. E Galliani rivela che c’è stato un altro grande ex rossonero ad aver rifiutato di trasferirsi nella squadra brianzola: «Kakà. Gli ho chiesto di venire al Monza, ma non voleva lasciare San Paolo e i suoi figli». Ricardo Kakà ha respinto la proposta per ragioni familiari innanzitutto, ma comunque pensiamo che sarebbe stato complicato rivederlo in Serie C.

Redazione MilanLive.it

